All'Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi mette alla prova Giucas Casella: avrà due minuti di tempo per ipnotizzare Francesca Cipriani e altri due per fare in modo che si butti dall’elicottero senza paura. Se ce la farà, i naufraghi avranno in dono una pizza a testa. L’illusionista raccoglie la sfida ma l’ex Pupa, terrorizzata all’idea di doversi buttare un’altra volta, protesta. Giucas allora la calma con i suoi “trucchi” e, in meno di un minuto, Francesca chiude gli occhi e si lascia andare tra le sue braccia.



Poco dopo, i due in volo sull’elicottero sono nuovamente in collegamento con lo studio. "Chiudi gli occhi e riaprili quando sentirai la parola pizza. Poi ti butterai e non avrai paura”, dice Casella. Il suo metodo funziona: allo scadere del tempo, la Cipriani si butta senza urlare o dimenarsi in preda all’ansia. Prova superata e pizza per tutti!