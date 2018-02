Isola dei Famosi: un piccolo imprevisto durante la prova del cubo

Divisi in tre squadre i naufraghi hanno dovuto affrontare una prova particolare: far rotolare sulla sabbia un enorme cubo di legno. Se Paola, Jonathan e Marco sono riusciti a vincere in questa impresa, una loro compagna ha avuto una piccola disavventura. Francesca Cipriani, infatti, si è scontrata con il cubo facendosi male al fondoschiena. Per fortuna non è stato nulla di grave e il reality, dopo alcuni veloci accertamenti, è proseguito.