Isola dei Famosi, Jonathan eliminato a un passo dalla finale

Jonathan Kashanian è l’ultimo eliminato dell’Isola dei Famosi. Il naufrago ha perso al televoto il confronto con Francesca Cipriani. Sarà l’ex Pupa a giocarsi la vittoria con Amaurys Perez, Nino Formicola e Bianca Atzei. Per Jonathan, uno dei grandi protagonisti di questa edizione, la consolazione di aver vissuto l’esperienza fino alla fine.



Ai finalisti, in collegamento dal Mind, l'area ex Expo dove si trova l'Albero della Vita, vengono poi mostrate le immagini della loro permanenza sull'Isola. Un momento di grande commozione per tutti.