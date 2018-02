Isola dei Famosi: il lato B di Elena Morali batte tutti... Ma la gara è aperta

Tasso erotico in salita sull'" L'Isola dei Famosi ", da quando è sbarcata la nuova naufraga Elena Morali. La bionda ex Pupa cattura gli sguardi con il suo lato B esposto... in tutte le posizioni. Complice uno striminzito slip a triangolo che dà alla showgirl una carica di sex appeal ancora maggiore. Ma sull'isola del Mejor anche Alessia Mancini e Bianca Atzei non sono da meno e la gara al lato B più bollente è aperta.

Intanto c'è trpidazione per il terzo appuntamento in onda lunedì 5 febbraio in prima serata su Canale 5. In studio, a commentare la puntata con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, anche Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band con le loro simpatiche incursioni. In nomination ci sono Francesca Cipriani, Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta, mentre Simone Barbato, poiché è stato scoperto dal gruppo dei Peor, sarà uno dei nominati di questa settimana.

Un televoto accesissimo sta dividendo il pubblico tra l’ex tronista napoletana laureata e determinata, l’istintiva e diretta attrice romana, simbolo del riscatto delle “splendide 50enni”, e la prorompente showgirl abruzzese. Chi dovrà lasciare definitivamente l’Honduras?