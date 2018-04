Isola dei Famosi: Gaspare è ancora incredulo

Nino Formicola ripensa alla sorpresa ricevuta in puntata dalla fidanzata Alessandra. Il comico è ancora incredulo: "Non me lo sarei mai aspettato, non mi aspettavo neanche quello che mi ha detto perchè lei non è una persona che ama le smancerie". Gaspare è ancora emozionato e condivide la sua gioiasia sia con i compagni sia durante il confessionale: "Son bei momenti perchè ti tirano su lo spirito, ti fanno capire di non aver sbagliato donna. Ancora non ci credo che è venuta Alessandra".