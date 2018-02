Isola dei Famosi, Craig si ritira per infortunio

Craig Warwick si ritira dall'Isola dei famosi per colpa di due infortuni che lo costringono a a stare a riposo. Per lui niente più stuoie sulla sabbia o pesca in riva al mare: ora il medium dovrà riposarsi per potersi riprendere. Craig ha avuto due incidenti durante la settimana e il medico gli ha consigliato riposo assoluto. Il primo infortunio è avvenuto durante la pesca, mentre il secondo incidente sembra essere avvenuto "per colpa" di Francesca Cipriani che di notte, non vedendolo, gli è passata sopra.