Isola dei Famosi, Amaurys Perez rincontra il fratello dopo quattro anni

Lacrime di gioia all'Isola dei Famosi per Amaurys Perez che, dopo quattro anni, ha rincontrato il fratello Antonio. L’ex pallanuotista ha prima dovuto affrontare una piccola caccia al tesoro, trovando disseminati sulla sabbia una bandiera, un sigaro cubano, delle cartoline e una pergamena con delle parole scritte proprio da Antonio.



Piegato sulle ginocchia per l’emozione, l’ex naufrago ha poi rivisto il fratello. I due si sono corsi incontro in acqua e, col viso rigato dal pianto, si sono finalmente abbracciati e hanno nuotato insieme. La toccante sorpresa ha commosso il pubblico presente in studio, tra cui la moglie di Amaurys e l’opinionista Mara Venier.