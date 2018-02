Lunghe camminate sulla spiaggia per restare in forma e per andare a caccia di cibo. Sull'isola dei Peor Bianca, Elena, Alessia e Cecilia oltre ad Amaurys e Simone trascorrono il tempo camminando su e giù per la battigia. Oltre a dover costruire la capanna per la notte, gli isolani non hanno proprio intenzione di trascurare la linea!