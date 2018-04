"Isola dei Famosi", le foto della festa dopo la finalissima

Proclamato Nino Formicola come vincitore dell'"Isola dei Famosi" 2018, negli studi Mediaset è scattata subito la festa con tutti o quasi i protagonisti (mancava sempre Francesco Monte). Una grande torta con il logo del programma è stato il primo regalo per "Gaspare", che visibilmente frastornato per il successo ha brindato circondato dall'affetto dei colleghi. Poi tra i vari scatti pubblicati sui social ecco anche il tenero abbraccio per la coppia Mancini-Montrucchio e i selfie di Nadia Rinaldi.