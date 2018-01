"Isola dei Famosi", ecco la prima foto ufficiale del cast

Come anticipato da Tgcom24, confermato il cast della nuova edizione de L'Isola dei Famosi che parte il 22 gennaio in prima serata su Canale 5 con al timone Alessia Marcuzzi. Il settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni" pubblica la prima foto ufficiale dei 17 concorrenti: Francesca Cipriani, showgirl, Alessia Mancini, ex velina, Jonathan Kashanian, presentatore ed ex gieffino, Chiara Nasti, blogger, Giucas Casella, mentalista, Amaurys Perez, ex giocatore di pallanuoto e allenatore, Paola Di Benedetto, modella entrata nel cast di "Colorado", Filippo Nardi, ex gieffino e produttore discografico, Bianca Atzei, cantante, Marco Ferri, modello ed ex corteggiatore di «Uomini e donne», Nadia Rinaldi, attrice, Eva Henger, attrice e showgirl, Francesco Monte, ex tronista, Cecilia Capriotti, showgirl, il comico Gaspare (nome d'arte di Nino Formicola, del duo Gaspare e Zuzzurro), Rosa Perrotta, fotomodella ed ex tronista e Craig Warwick, sensitivo.