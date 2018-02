Cecilia Capriotti è l'eliminata della quarta puntata dell'Isola dei Famosi. La naufraga ha perso al televoto ed ha dovuto salutare il resto dei suoi compagni e lasciare l'Honduras. L'altra nominata, Alessia Mancini, esulta potendo continuare la sua avventura. In studio, Maria Venier ha commentato: "Guarda la faccia di Filippo" riferendosi alla sorpresa dipinta sul viso del concorrente non appena ha sentito dell'uscita di Cecilia. In questa ultima settimana, la naufraga ha ribadito più volte come questa esperienza l'abbia aiutata ad affrontare le proprie paure e gli attacchi di panico.