Alessia è l’eliminata della dodicesima puntata dellʼIsola dei Famosi

Alessia Mancini è l'eliminata della dodicesima puntata dell'Isola dei Famosi. La naufraga ha perso il confronto con Jonathan Kashanian e, dopo aver salutato i suoi compagni, ha lasciato la Palapa. Di fronte alla possibilità di sottoporsi a un televoto con Francesca e Rosa - le due naufraghe "sospese" - per poter rimanere in gioco e tentare di raggiungere la finale, la showgirl ha rifiutato dicendo di essere già soddisfatta del suo percorso. "Contrariamente a quanto hanno detto e pensato alcuni concorrenti, non sono venuta qui per vincere ma per fare un’esperienza. Torno a casa col sorriso".