"Mai dire Isola", su Italia 1 la versione irriverente del reality targata Gialappa's Band

La data da segnare è quella di mercoledì 14 febbraio, in seconda serata su Italia 1. A " Mai dire Isola " la Gialappa's Band racconterà, con cadenza settimanale, una versione diversa dell'" Isola dei famosi ". Nessuno dei concorrenti sbarcati in Honduras sarà risparmiato, ma chi vincerà la palma di più bersagliato dal trio comico?

Dopo aver raccontato in modo ironico le vicende dei concorrenti del "Grande Fratello Vip", ora anche Francesca, Giucas, Alessia e tutti gli altri finiranno sotto la lente di ingrandimento delle tre voci più irriverenti del piccolo schermo, la Gialappa's Band.



Grazie a filmati inediti, Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto prenderanno di mira i naufraghi sbarcati sull'"Isola dei Famosi", senza risparmiarne nessuno.



Ma quali saranno i concorrenti più bersagliati? Giucas Casella con le sue doti da mentalista? Francesca Cipriani con i suoi siparietti? Oppure ancora l’ex pugile e "personal tren", come si è definito, Franco Terlizzi?



L'appuntamento da segnare in agenda è dunque per mercoledì, subito dopo "Le Iene Show".