"Isola dei Famosi", Valeria Marini torna in Italia: chi uscirà tra Francesca, Franco e Simone?

La sirena Valeria Marini lascia l'"Isola dei Famosi" “e torna in Italia: avrà portato a termine la sua "missione speciale" da ex naufraga? Sicuramente, ha provato a riconciliarsi con Francesca Cipriani, con la quale ha un ex in comune, ma le braci non sembrano essersi spente definitivamente. Martedì 27 marzo in prima serata su Canale 5 appuntamento con la decima puntata del reality. Chi uscirà tra Francesca, Franco e Simone?