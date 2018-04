"Isola dei Famosi", tra Jonathan e Amaurys scoppia la pace e scatta il bacio

Torna finalmente il sereno sull ' Isola dei famosi dopo la dura litigata tra Jonathan e Amaurys . Abbassata l'ascia di guerra, i due naufraghi hanno voluto chiarirsi prima di lasciare l'Honduras e fare rientro in Italia, dove lunedì 16 si dispuetrà la finalissima. "Non c'è stato un solo momento in cui non ti abbia voluto bene in questi giorni" dice a cuore aperto Jonathan. "La verità in fondo è che sappiamo tutti e due che ci vogliamo bene" replica Perez .

"La discussione con Amaurys mi ha ferito anche perchè non credo lui pensi ciò che mi ha detto" racconta Jonathan a Francesca, nel momento in cui decide di mettere la parola fine alla contesa. "I veri uomini si dicono in faccia quello che pensano e non devono rinnegare, credo sia il caso di abbracciarsi!" continua deciso nel suo intento.



"Odio gli screzi, odio quando si dicono cose che davvero non si pensano e apprezzo quando si dicono cose che si pensano ma in modo carino" dice l'ex gieffino in confessionale, "perchè essere uomini è anche avere il coraggio di dirsi la verità in faccia".



Quindi il definitivo chiarimento. "Io non lo so cosa pensiamo davvero uno dell'altro, se tu pensi davvero quello che mi hai detto durante la lite" esordisce Jonathan con Perez che, serenamente, scuote la testa confermando di non pensare nulla di quanto detto nella discussione. "Sei una persona che non conoscevo prima di entrare qui e avevo il piacere di trascorrere questa avventura con te..." dice Jonathan ma viene interrotto subito da Amaurys che vuole finirla lì. Il modo migliore per farlo è un abbraccio sentito, cosa che avviene più volte tra i due naufraghi.



"Sai la cosa più bella che è successa?" chiede l'ex pallanuotista a Jonathan, "lo sfogo!". Alla fine, per certificare la pace, scatta anche un bacio a stampo sulle labbra da parte di Jonathan ad Amaurys che dopo ironizza ... "comunque baci bene!". "Così finisce il gioco per me, tutti hanno vinto l'Isola" sentenzia Jonathan e Amaurys si scioglie in un pianto di commozione.