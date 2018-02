"Isola dei Famosi", si lavora sodo: le sexy naufraghe si mantengono toniche

Si lavora sodo sull'"Isola dei Famosi". nei ritagli di sole che il maltempo imperante concede ai naufraghi. Sull'isola del Mejor il personal trainer Franco Terlizzi allena le ragazze per aiutarle a tenersi in forma e per sdrammatizzare un po' facendo attività fisica: "Le ragazze sono belle fisicate, io mi diverto e faccio divertire anche loro...", dice l'ex pugile di Osnago.