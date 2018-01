"Isola dei Famosi", segui in diretta la seconda puntata

Tante sorprese e colpi di scena attendono la seconda puntata de l'"Isola dei Famosi" lunedì 29 gennaio in prima serata su Canale 5. Stasera si conoscerà l'identità del primo eliminato: chi sarà tra Eva Henger o Marco Ferri? Intanto a solo una settimana dall'inizio del programma, Chiara Nasti ha deciso di abbandonare la sua avventura. Attesa per lo sbarco in Honduras dell'ex Pupa Elena Morali e di un altro naufrago misterioso...