"Isola dei Famosi", Paola Di Benedetto contro la "dittatura" di Alessia Mancini

La prova ricompensa non è riuscita a unire il gruppo Mejor. Sull' Isola dei Famosi la squadra di Francesco Monte si è guadagnata un telo per dormire all'asciutto, ma non tutti hanno riposato bene. Alessia Mancini ha infatti fatto notare ai compagni come lei, Jonathan e Bianca dormano nel lato più esposto alla pioggia. Le critiche non sono andate giù a Paola Di Benedetto, stufa del fatto che l'ex letterina voglia sempre imporsi sugli altri.

"Non è scritto da nessuna parte che dobbiamo per forza restare così. Un giorno dormiamo noi di qua, un giorno ci dormite voi" si è lamentata la Mancini. Il suo atteggiamento ha però irritato Paola: "Alessia ha un modo di dire le cose che sembra che abbia sempre ragione lei su tutto, ma non è così. Non è che quello che dice è legge".



Per Francesco la conquista del telo rappresenta comunque un passo in avanti. Rientrato dalla prova ricompensa, l'ex tronista ha infatti commentato soddisfatto: "Ci voleva. Per quella sensazione di adrenalina che ogni tanto serve. Abbiamo faticato, però è stato bello. C’è stata collaborazione, spirito di gruppo e questa è stata la cosa importante". Riuscirà a contagiare con il suo ottimismo anche le ragazze?