"Isola dei Famosi", Nadia Rinaldi eliminata e Francesco Monte lascia il reality

PARTENZA CON ANNUNCIO - Dopo il riassunto per immagini di ciò che è successo durante la settimana, Alessia Marcuzzi dà il benvenuto in studio, in compagnia di Mara Venier e Daniele Bossari. Si parte con l'argomento scottante della serata. Dopo le accuse di Eva Henger durante la scorsa puntata, viene annunciato un messaggio in confessionale di Francesco Monte: il naufrago ha deciso di tornare a casa e lasciare il reality. "Non è stata una settimana facile. La mia decisione è quella di tornare in Italia per poter affrontare la cosa in una maniera diversa, per tutelare i miei diritti e la mia persona. Mi dispiace che questa cosa abbia creato un grande caos. Mi reputo una persona corretta e rispettosa degli altri".



DALLA PALAPA - Alessia si collega con la Palapa per salutare i naufraghi e l'inviato Stefano De Martino. Scoperto dai naufraghi, Simone Barbato andrà subito in nomination. L'ultimo concorrente arrivato sull'Isola commenta: "Qualcuno ha fatto la spia". Si passa a parlare delle nominate della settimana, Nadia, Francesca e Rosa che hanno trascorso una settimana turbolenta e piena di veleni. Nadia accusa il gruppo di Rosa, Marco, Francesco e Paola di essersi isolati. La Perrotta ribatte che secondo lei è la Rinaldi ad essersi allontanata. Nuova lite tra Cecilia e Francesca. La prima ha definito l'altra "fenomeno da baraccone". Mara, infastidita dal commento, fa notare che "invece di dimostrare solidarietà femminile vi prendete a brutte parole: non è bello".



PROVA RICOMPENSA - Stefano illustra ai concorrenti il gioco per la prova ricompensa in stile Bingo honduregno: i naufraghi avranno 2 minuti per correre in acqua e posizionare delle tessere con delle ricompense (piatti tipici del luogo oltre agli italianissimi spaghetti al pomodoro) su un tabellone. Successivamente tre di loro tireranno i cocchi con una fionda per cercare di colpire e abbattere le tessere e avere le ricompense disegnate sulle tessere. Amaurys, Franco e Filippo riescono a portare a casa un buon bottino: spaghetti, riso con fagioli, uova sode, ali di pollo fritte, ananas, guacamole e succo di frutta.



TRA ANGELI E AMORE - Questa settimana Craig ha visto gli angeli che proteggono Bianca ed Elena, rispettivamente, il nonno e la nonna. Invece si passa a un momento toccante pieno di malinconia e delusioni d'amore con le storie finite di Nadia, Filippo e Bianca.



IL VERDETTO - Alessia annuncia il verdetto della settimana. Francesca continuerà l'avventura in Honduras, come Rosa, mentre Nadia è la concorrente che deve abbandonare immediatamente l'Isola dopo il televoto.



EVA IN STUDIO - Eva Henger arriva come ospite in studio dopo essere stata eliminata la scorsa settimana. L'attrice parla delle polemiche nate dalle accuse rivolte a Francesco Monte e insiste sulla sua versione: "Ho rischiato 12 anni di carcere per la bravata di Francesco". Alessia si oppone dicendo che non sono state trovate prove.



MEJOR E PEJOR DELLA SETTIMANA - Nella prova di questa terza puntata i concorrenti dovranno scavare nella sabbia e trovare il cocco, passare sotto un tronco e riporlo nella postazione. L'ultimo arrivato è Giucas che sarà il Pejor. Nella seconda prova invece dovranno scavare sotto un tronco, tuffarsi in acqua scavalcando una rete, tornare in spiaggia, passare sotto una rete e arrivare alla postazione. I primi cinque ad arrivare sono Jonathan, Bianca, Paola, Marco, Rosa che affronteranno l'ultima prova. Il primo che risolve un problema di logica e trova la soluzione sarà il Mejor. Vince Paola. Inizieranno le formazioni delle due squadre. Questa settimana solo i Pejor saranno nominabili. Con Paola ci sarà Rosa, Filippo, Marco, Jonathan, Francesca, Craig. Con Giucas invece Amaurys, Gaspare, Alessia, Bianca, Elena, Franco, Cecilia oltre a Simone.



VIA ALLE NOMINATION - Questa settimana le nomination sono palesi e solo i Pejor sono nominabili. Andranno tre persone al televoto, uno è Simone. Marco, Bianca, Elena, Alessia, Franco, Giucas e Craig scelgono Cecilia, Rosa e Filippo votano Alessia. Francesca sceglie Franco, Jonathan, Amaurys e Gaspare scelgono Elena, Cecilia invece Bianca. Così Cecilia è la nominata del gruppo al televoto, mentre il Mejor Paola sceglie Alessia.