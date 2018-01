"Isola dei Famosi", la prima notte di Elena Morali

Sull' " Isola dei Famosi " da qualche ora è sbarcata anche Elena Morali . L'ex Pupa ha passato la sua prima notte insieme agli altri naufraghi e sembra aver già legato con i compagni di avventura: "Mi hanno accolto tutti benissimo. Non vedevo l'ora di iniziare perché è un'esperienza forte". Elena è entrata in gioco con la squadra mejor e ha ricevuto istruzioni da Bianca e dalla capitana Alessia su dove accamparsi per la notte.

La Mancini si è guadagnata il titolo di mejor e il diritto di soggiornare per una settimana sull'isola più "comoda" insieme ai suoi prescelti. In questo modo è anche riuscita ad evitare la nomination: "Se non avessi preso la collana la testa da tagliare sarebbe stata la mia. Sono contenta di questo nuovo gruppo che si è creato, vorrei passare una bella settimana in serenità".



SIMONE, IL NAUFRAGO SEGRETO - Sull'Isola ha passato la sua prima notte anche Simone Barbato. Il cabarettista di Zelig è il naufrago segreto e vivrà il reality all'insaputa degli altri concorrenti. Sull'isola dei Peor dovrà rimanere nascosto nella giungla, rubando dai peggiori tutto ciò che gli serve per sopravvivere. Un'impresa non facile per lui, ma nemmeno per gli altri che dovranno fare i conti con le misteriose sparizioni di cibo.