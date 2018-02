"Isola dei Famosi", la fame si fa sentire: ecco le pance a confronto

I problemi di cibo si fanno sentire all' Isola dei famosi . Giucas Casella è talmente disperato che mangia i cocchi marci, il bel Marco Ferri invece non vuol sentire neanche parlare di mangiare. Intanto Franco è l'unico che non mostra segni di cedimento. Il "pancione" è rimasto quasi intatto. Quanto a Filippo Nardi , Francesca Cipriani lo rassicura: "Uomo di pancia, umo di sostanza",

"Non sento l'esigenza di mangiare tre volte al giorno - spiega Filippo -, se mi viene la fame mangio un pezzo di cocco e sono a posto". Dal canto suo Marco sottolinea: "In realtà fisicamente sto bene. Ci sono altre cose che mi provano. Come la malinconia della vita. Vorrei rivivere le emozioni che ho provato con la mia ultima storia d'amore, mi nutro molto di amore. Vorrei una persona a casa ad aspettarmi".

"Siamo costretti a dividerci pezzi di cocco - dicono in coro i naufraghi -, nessuno ha ascoltato i nostri appelli in cui chiedevamo una torta". Tanto che Giucas è talmente disperato che è pronto a mangiare un cocco marcio: "Me lo mangio anche così, ho troppa fame".