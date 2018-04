"Isola dei Famosi": Jonathan e Alessia alla resa dei conti, chi andrà in finale?

In prima serata su Canale 5 va in onda la semifinale de l ' Isola dei famosi . In studio, Alessia Marcuzzi, gli opinionisti Mara Venier, Daniele Bossari e i commenti della Gialappa’s Band. Al televoto ci sono Jonathan e Alessia . Lo scontro tra lo stratega israeliano e la granitica showgirl romana è acceso più che mai e questa sera saranno messi a confronto sia sul piano fisico sia su quello emotivo. Chi avrà la meglio?

Ultima settimana di permanenza a Playa Dos per i naufraghi, che tra pochi giorni lasceranno definitivamente l’Isola alla volta dell’Italia e della finale. La coda di polemiche seguite alle nomination ha tenuto, come sempre, banco e dettato gli umori dell’esiguo gruppo dei sopravvissuti, formato da Alessia Mancini, Amaurys Perez, Bianca Atzei, Gaspare (Nino Formicola), Jonathan Kashanian, insieme a Francesca Cipriani e Rosa Perrotta, ancora in gara con la fascia di sospese. L’epilogo della lunga avventura è vicino e per tutti e dunque è tempo di bilanci.



Mentre i destini di tutti devono ancora essere scritti, per Amaurys il podio è sempre più vicino: è il primo finalista di questa edizione, eletto degli stessi compagni. Ad attenderlo c'è un’inattesa sorpresa dal suo passato e dalla sua terra, Cuba. Jonathan invece, finito al televoto con Alessia, non ha perdonato Bianca e ha vissuto la nomination da parte della cantante come un vero e proprio tradimento.



Da tradizione, nel corso della semifinale ci sarà un momento molto emozionante: quello del confronto allo specchio. Dopo quasi 80 giorni, i naufraghi potranno vedere la loro trasformazione fisica. In studio, arriverà l’ultima eliminata Elena Morali, per raccontare la sua verità sulle dinamiche dei gruppi e del quadrumvirato che avrebbe deciso le sorti dei naufraghi, mentre a Cayo Cochinos, l’inviato Stefano De Martino saluterà la sua Isola partecipando a una prova che stabilirà l’ultima ricompensa settimanale di questa edizione.