"Isola dei Famosi", il nuovo Jonathan: "Ora vi mostrerò chi sono"

All'Isola dei famosi Jonathan mostra l'altra faccia. Dopo il periodo di sconforto eccolo infatti contento della settimana che gli si prospetta davanti. "Sono felice di stare qui, anche con i mosquitos, sono pieno di energia positiva, per me è una ventata di aria fresca. Mi voglio godere tutte le persone di questa Isola, voglio mettermi in gioco", ripete e si mette in moto tra pesca e chiacchiere.