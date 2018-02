"Isola dei Famosi", Franco attacca Francesca e volano parole "forti"

Terza puntata piena di sorprese per i naufraghi de " L'Isola dei Famosi " . Tre i nominati, Cecilia, Alessia e Simone e alcune prese di posizione molto forti. Compresa quella di Franco Terlizzi. Dopo la diretta infatti, sull'isola del Peor, le ultime chiacchiere sotto la tenda prima di andare a dormire sono le sue. E sono rivolte contro Francesca : "Mi sono fatto male al braccio per aiutarla, la Cipriani, quella m... di donna".

Terlizzi fa riferimento alla prova del Mejor e del Peor che si è svolta in diretta. ​E le parole che usa per definrie Francesca sono parole forti, tanto che Amaurys si sente in dovere di intervenire dicendo che non è corretto definirla così: “È una persona”. Ma la chiusa a questo discorso la trova Gaspare con una citazione: “Walter Chiari diceva, se uno è str** non gli puoi dire brighella”. Chissà come andrà a finire...Intanto i naufraghi sono "orfani" di Francesco Monte, che ha deciso di abbandonare il gioco e l'Honduras, dopo le accuse di settimana scorsa e di Nadia Rinaldi, che è stata eliminata dopo il televoto,