"Isola dei Famosi": Francesco Monte e il rebus hot per Paola Di Benedetto

I naufraghi sono rimasti in hotel per una settimana e hanno avuto modo di iniziare a conoscersi. Paola è rimasta colpito dal compagno di avventura, ma per adesso non si è azzardata a fare pronostici: "Non so se gli piaccio o no, ma da come mi guarda e si comporta credo ci possa essere un interesse".



E infatti l'ex della Rodriguez non si è dichiarato in maniera esplicita ma attraverso una serie di simboli che le ha disegnato sul braccio con una penna: una chiave, un remo e un'ancora. Ad interpretare il rebus ci ha provato l'ex gieffino Filippo Nardi, ma Monte lo ha fermato prima che potesse svelare a tutti la soluzione: "Non c'è bisogno di capire il significato dei tatuaggio, se una persona non vuole dirlo...".



"Voleva fare il simpaticone e gliel'ho concesso" ha poi confessato divertita Paola, prima di accoglierlo di notte sulla sua amaca. Un'incursione che non è sfuggita a Nadia Rinaldi: "Gatta ci cova, credo che ci siano delle affinità. E' una cosa piacevole, sull'isola avranno modo di conoscersi meglio".