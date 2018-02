"Isola dei Famosi", Francesca tra i "migliori"... lati B naufragati

Splende il sole e regna la "pace" sull'"L'Isola dei Famosi", dopo la terza diretta. I più sereni sono i naufraghi sull'isola del Mejor e in particolare Francesca Cipriani, che per la prima volta si trova tra i "migliori". La sua gioia è incontenibile come le sue forme, che la procace ex Pupa mette in mostra esponendo un lato B davvero... esplosivo. Le curve sexy delle sue coinquiline però non sono da meno...