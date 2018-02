20 febbraio 2018 21:00 "Isola dei Famosi", Filippo eliminato, Giucas Casella sospeso per problemi di salute Filippo lascia lʼIsola, ma anche il sensitivo deve assentarsi momentaneamente per indicazione del dottore. In nomination Franco, Paola e Gaspare

Sull'"Isola dei famosi" tante sorprese e colpi di scena. Giucas Casella sarà costretto a lasciare momentaneamente la Pelota, il dottore gli ha riscontrato alcuni problemi di salute. Tornerà solo dopo i controlli medici di rito. Per il momento è quindi sospeso.. A lasciare definitivamente il programma tra Franco, Amaurys e Filippo al televoto è invece Filippo Nardi. In nomination vanno Paola , Franco e Gaspare.

ANCORA SULLA QUESTIONE DROGA - Alessia Marcuzzi, in studio, saluta il pubblico, annunciando uno scoop: questa sera, dopo quattro settimane, i due gruppi di naufraghi si riuniranno! Poi torna sulla questione droga per spiegare la sua posizione e chiarire ai conduttori di Striscia perché non può tenere conto di un video che le è stato fatto ascoltare con presunte prove di colpevolezza: "Sono contraria all’uso delle droghe. Detto questo: le prove tangibili per adesso non sono prove visive. Quindi chiedo agli amici di Striscia di continuare le indagini, però noi qui non siamo un tribunale. Le persone si devono difendere nelle sedi opportune”. Per concludere la conduttrice chiarisce che le telecamere nella villa prima dello sbarco dei naufraghi non erano accese 24 ore su 24. In collegamento con la Palapa quindi dopo aver salutato i naufraghi invita Giucas Casella ad ipnotizzare Francesca Cipriani...



GIUCAS CASELLA IPNOTIZZA FRANCESCA- Alessia ricapitola la sfida per il naufrago Giucas: entrare nella mente di Francesca Cipriani e far sì che si butti dall'elicottero senza che le salga l'ansia e la paura. Se Giucas riuscirà nell'intento, i naufraghi si aggiudicheranno una pizza a testa! "Non avrai più il panico dell'elicottero, ti potrai buttare!" continua a ripetere Giucas a una Francesca terrorizzata all'idea di doversi buttare ancora. Ma dopo pochi minuti...Giucas ce l'ha fatta! Francesca chiude gli occhi, si calma e si lascia andare tra le sue braccia. Una volta sull'elicottero Francesca si risveglia quando Giucas pronuncia la parola magica "pizza" e pochi secondi dopo si butta senza paura.



ALESSIA E ROSA - Alessia si collega con Alessia e Rosa per parlare di "solidarietà femminile" e dei rapporti tra donne che si sono instaurati durante queste settimane. Alti e basse, discussioni e amicizie hanno accompagnato tutte le naufraghe dell'Isola, in particolare Alessia e Rosa. "Dopo una grande litigata, scoppia pure una bella amicizia!" dice Alessia Mancini commentando il filmato appena visto. Anche Rosa è dell'idea che il loro scontro, questa settimana, è stato inevitabile avendo entrambe lo stesso "caratterino". Per Daniele Bossari le due donne “hanno un carattere molto simile”. Alessia confessa di aver ricevuto un'educazione ‘militare’, Mara Venier ammette che le due naufraghe le piacciono molto.

"Isola dei Famosi", i migliori momenti della quinta puntata Twitter 1 di 24 Twitter 2 di 24 Twitter 3 di 24 Twitter 4 di 24 Twitter 5 di 24 Twitter 6 di 24 Twitter 7 di 24 Twitter 8 di 24 Twitter 9 di 24 Twitter 10 di 24 Twitter 11 di 24 Twitter 12 di 24 Twitter 13 di 24 Twitter 14 di 24 Twitter 15 di 24 Twitter 16 di 24 Twitter 17 di 24 Twitter 18 di 24 Twitter 19 di 24 Twitter 20 di 24 Twitter 21 di 24 Twitter 22 di 24 Twitter 23 di 24 Twitter 24 di 24 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

I TRE NOMINATI - E' arrivato il momento di parlare con i nominati: Daniele Bossari dice di aver visto questa settimana Amaurys molto sofferente per il fatto di non aver potuto fare la prova; Mara ironizza con Franco: "Sembri un attore americano!"; per Filippo, invece, c'è un filmato che racchiude i suoi momenti più fragili della settimana.



UNA SORPRESA PER FILIPPO - Alessia ha portato in studio Benedetta, la mamma del figlio di Filippo, Zaccaria, che gli legge una lettera scritta dal ragazzo. Filippo, si era lasciato andare ai ricordi e in un momento di crisi e di sfogo aveva scritto al figlio Zac e alla compagna Benedetta. Ma è lei stessa che adesso gli consiglia di bruciare tutte le lettere. “Comunque vada stasera, si butta indietro tutto e si va avanti sereni e tranquilli...", gli dice.



LA GIOIA DI FRANCESCA E IL DRAMMA DI GIUCAS - Francesca non contiene la gioia di essere riuscita a lanciarsi dall'elicottero e urla come un'indemoniata felice ed euforica, abbraccia Giucas e lo bacia sulla bocca. Intanto Alessia parla dei piccoli problemi di salute di Giucas e gli dice che non può restare sull'Isola se i problemi non vengono risolti. Casella si inalbera, vuole restare a tutti i costi in Honduras, dice di stare bene e di non avere nulla. Ma la decisione è stata presa: Giucas deve fare dei controlli e solo dopo potrà tornare. Le condizione dell'Isola non gli permettono il riposo che invece gli ha imposto il dottore, il quale dopo una visita medica avvenuta questa settimana, ha dichiarato che il naufrago non può continuare il reality in queste condizioni - non gravi - di salute.

Per Casella si tratta del secondo ritiro forzato dal programma: nell’edizione del 2008 dovette rientrare in Italia per un “problemino di cuore”, ricorda la Venier.



SORPRESA ANCHE PER FRANCO ED AMAURYS - La moglie di Franco legge una commovente lettera che ripercorre tutti i momenti felici e non della vita del marito. L'ex pugile non riesce a nascondere qualche lacrima. In studio anche i due figli di Franco. Alessia chiude il televoto. Poi invita la moglie di Amurys in studio, sarà lei a leggere l'esito del televoto. "Non sarò io a dare il primo risultato" dice la conduttrice ai naufraghi in Palapa; "Il pubblico dell'Isola ha deciso che Amaurys non torni a casa!" esclama la moglie dell'atleta che crolla a terra per la tensione.



L'ELIMINATO E'... - "Il naufrago che viene ufficialmente eliminato dall'Isola è Filippo" annuncia Alessia ai naufraghi in Palapa che si complimento con Franco e abbracciano e salutano l'eliminato per l'ultima volta.