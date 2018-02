"Isola dei Famosi": Craig abbandona il gioco, Cecilia eliminata

La quarta puntata dell' Isola dei famosi regala tante emozioni e colpi di scena. A cominciare da Craig che a causa di due piccoli infortuni non può più dormire in spiaggia e abbandona il gioco. Cecilia viene eliminata, così Simone e Alessia sono salvi. Francesco Monte, che non è presente in studio, manda un video-messaggio in cui non chiarisce la sua posizione e dice di pensare ancora a Paola. Al televoto finiscono tre uomini: Filippo , Franco e Amaurys.

LITE TRA MAMME - Sono state molte le discussioni in questa terza settimana. Si parte da alcune esternazioni di Rosa, che non gradisce troppo i comportamenti "da mamma" di Alessia. La ragazza cerca di spiegare a cosa si riferisse la frase mostrata nella clip e Cecilia ne approfitta per intervenire nel discorso. "Sono mamma e mi manca mia figlia, ma sono qui anche per lei, non è che le mamme non possono lavorare", dice la Capriotti. "Solo chi è mamma può capire", conclude la Mancini.

CRAIG LASCIA L'ISOLA - E' la volta del medium Craig che ha avuto due piccoli incidenti e deve stare a riposo, non può dormire sulla sabbia e quindi è costretto a lasciare il gioco. Alessia e i compagni lo salutano calorosamente, prima che il concorrente abbandoni per sempre la Palapa.

IL MESSAGGIO DI FRANCESCO - Alessia saluta tutti a cominciare dai suoi compagni d'avventura, Mara Venier e Daniele Bossari e annuncia che ci sarà un messaggio di Francesco Monte, che ha deciso di dire la sua dopo i fatti degli ultimi giorni legati alla presunta canna. Ma che non sarà in studio.

PARLA FRANCESCO MONTE - L'ex naufrago Francesco Monte si scusa perché non è in studio e spiega i motivi della sua assenza. Racconta la sua esperienza sull'Isola, confessando quanto questo breve viaggio gli abbia lasciato dentro: "Ci sono delle verità, ma questo non è il posto giusto per parlarne". Un pensiero particolare va a Paola: "E' nato qualcosa di bello e inaspettato". Alessia si augura che alla fine tra Monte e la Henger esploda la pace.

NADIA SI RACCONTA - Nadia Rinaldi, eliminata la scorsa settimana, torna in studio in splendida forme. L'ex naufraga corre a salutare il figlio prima di dedicarsi all'intervista di rito con Alessia. Un video le mostra alcuni momenti passati in Honduras, dai più belli ai meno piacevoli. "per me è stata una vacanza a mille stelle", sottolinea. Nadia confessa che avrebbe voluto approfondire il suo rapporto con i componenti più giovani del gruppo, con cui spesso ha avuto qualche screzio. E conclude: "Questa esperienza ti mette di fronte ai tuoi fantasmi: l'isola è grande, il mare è grande e porta via tutto".

LE PAURE DI GASPARE - Gaspare racconta una fase molto delicata della sua vita professionale e personale: la perdita dell'amico fraterno Zuzzurro. Il comico spiega le difficoltà e i motivi che lo hanno portato a partecipare all'Isola dei Famosi: "Ad un certo punto è arrivato il momento di trovare un modo per dire che io ci sono ancora!". Gaspare ammette i suoi pregiudizi nei confronti dei reality e di quanto abbia cambiato idea da quando è sull'Isola. Alessia, Daniele e Mara si complimentano con lui per il modo in cui sta affrontando questa avventura