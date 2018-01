"Isola dei Famosi", Cecilia "improvvisa" bagno e balletto ad alto tasso erotico

C'è un'aria "frizzantina" e piccante all' "Isola dei Famosi" Sulla spiaggia tra Cecilia Capriotti e Giucas Casella va in scena un siparietto sexy. La bella showgirl si lava davanti alle telecamere mettendo un bella mostra il procace seno, poi improvvisa un balletto davanti al mago cantando la canzone di Mina "Parole, parole" e muovendosi con il décolleté che oscilla in maniera pericolosamente hot. Al punto che Giucas, visibilmente colpito, le intima di smetterla...