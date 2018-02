"Isola dei Famosi", Capriotti Vs Mancini: "Sei una rompiscatole"

Chiacchiere tra donne all'Isola dei famosi, dopo le folate che hanno rischiato di spazzare via ogni cosa. Alessia Mancini non sta mai ferma e il gruppo le riconosce e apprezza questo suo “darsi sempre da fare”. Bianca Atzei la loda in pubblico, ma Cecilia Capriotti dice: “E' una rompiscatole però! Ma non lo dico con cattiveria...”. L'ironia della showgirl non incontra il favore delle altre e Gaspare capisce subito: “Unghie sul vetro clamoroso”.