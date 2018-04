"Isola dei Famosi", Amaurys si allontana per accertamenti medici

All'" Isola dei Famosi " i naufraghi hanno dovuto constatare l'allontanamento, solo momentaneo, di Amaurys Perez, già decretato primo finalista ufficiale del reality . E' stata Rosa Perrotta a leggere il comunicato della produzione: "Amaurys sta effettuando approfonditi controlli medici in seguito ad un malore accusato. Ma sta bene e potrebbe rientrare presto sulla spiaggia con voi”.

"La mancanza di Amaurys si sente tanto" ha detto in confessionale la stessa Rosa, al momento una delle due naufraghe "sospese" insieme a Francesca Cipriani. L'assenza di Perez si è fatta notare per tutto il gruppo, che dopo la lettura del comunicato si è sciolto in un sospiro di sollievo e in un grido di felicità.



"Sono contento" ha detto Jonathan in riferimento al pronto rientro del cubano. E anche Alessia Mancini, che con Amaurys si era scambiata il voto nell'ultima diretta per decretare il primo finalista dell'edizione 2018, si è detta "felicissima di aver ricevuto il comunicato e di sapere che sta bene".