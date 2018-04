La decima puntata dell' Isola dei Famosi " ha visto la proclamazione di Alessia come Mejor della settimana. Per la terza volta la concorrente approda a Isla Bonita , facendo gli onori di casa a Gaspare . La Mancini insiste perché il comico dorma con lei, anziché per terra. Intanto lo stesso Gaspare si dice contrariato dall'arrivo delle due naufraghe di Paloma, soprattutto Elena : "Spocchiosa, presuntuosa, offensiva, l’unica cosa che si può fare è evitarla".

Anche Alessia concentra i suoi discorsi sulle due, dicendo che le ha trovate molto agguerrite, in special modo Elena che ha messo subito in chiaro la volontà di non interagire con il resto dei naufraghi.



Invece il ritorno a Playa Dos di Elena e Rosa ha fatto decollare lo stato d’animo di Francesca, che trova nuova linfa per le ultime puntate. Visto che nemmeno si salutano con il gruppo, le due ragazze non hanno intenzione di mangiare il cibo procurato dagli altri. Amaurys, scocciato dopo la diretta, chiede a Jonathan di occuparsi della suddivisione del cibo perché "io non voglio nemmeno entrarci".