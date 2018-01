"Isola dei Famosi 2018", ecco tutti i naufraghi che sbarcheranno in Honduras

Tutto è pronto per l'Isola dei famosi 2018. Il reality presentato da Alessia Marcuzzi partirà il 22 gennaio in prima serata su Canale 5. Stefano De Martino è l'inviato, opinionisti in studio sono Mara Venier e Daniele Bossari. Ai nomi confermati da Tgcom24 se ne aggiungono altri che completano il cast: Francesco Monte , Eva Henger , Cecilia Capriotti , Giucas Casella , Filippo Nardi , Jonathan Kashianian , Craig Warwick , Nino Formicola , Marco Ferri , Chiara Nasti e Paola Di Benedetto .

E ancora Bianca Atzei, Nadia Rinaldi, Alessia Mancini, Francesca Cipriani, Amaurys Pérez e Rosa Perrotta. Non solo. Di dieci ragazzi che si stanno sfidando in "Saranno Isolani", uno riuscirà a conquistare un posto come naufrago all'Isola dei Famosi, affiancando così i vip selezionati per il reality.