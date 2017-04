Regali per i finalisti delll'Isola dei famosi, che hanno avuto la possibilità di riassaporare gusti familiari. Una bella sorpresa che però non interessa a Raz e Simone, che si tirano indietro. Eva, Nancy e Malena sono invece al settimo cielo e con gli occhi che brillano per la felicità annusano i contenitori misteriosi. All'interno ci sono manicaretti che risvegliano i ricordi e un pizzico di nostalgia per ciò che hanno lasciato a casa.