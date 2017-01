Isola dei Famosi, un tocco di piccante con la sexystar Malena

Malena è diventata celebre tanto per il suo legame con il più famoso dei divi hard, quanto per avere un passato politico. Nel 2013 è stata infatti delegata all'Assemblea Nazionale del Pd, dopodiché ha deciso di cimentarsi con l'hard. In Honduras avrà modo di mettere alla prova il suo modo di fare disinibito nella convivenza con gli altri naufraghi.



Tatuaggi in quantità, che raccontano la sua vita e i suoi sogni, e barba lunghissima (ma curatissima), Andrea Marcaccini va così a rimpolpare il gruppo dei modelli, già rappresentati da Susinna. E' anche attore e si definisce "influencer".



Nancy Coppola, diventata celebre anche per le sue partecipazioni a "Il boss delle cerimonie", invece rappresenta la prima cantante neomelodica in assoluto nella storia dell'Isola. Ma l'elenco dei naufraghi è solo all'inizio. Altre conferme si attendono nei prossimi giorni. Intanto circolano con insistenza le voci riguardanti la partecipazione di un chirurgo estetico molto apprezzato. Non resta che attendere.