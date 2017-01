Isola dei famosi: slitta la prima puntata, non le prime liti con i naufraghi

La prima puntata dell’ Isola dei famosi è saltata, ma non le prime scintille con i naufraghi. Alessia Marcuzzi, dopo quasi un'ora di trasmissione in cui si è collegata con l'Honduras mostrando le condizioni meteorologiche, ha annunciato che la vera prima puntata andrà stasera 31 gennaio in prima serata su Canale 5. Ma subito prima aveva discusso con Samantha De Grenet , che si è lamentata delle condizioni meteo, e con Raz Degan che non ha voluto parlare.

Nel mezzo di un collegamento a dir poco difficoltoso per le condizioni meteo sono già emerse le prime tensioni. Forse perché tutto si sarebbero aspettato i naufraghi tranne che un impatto così brusco con la nuova realtà. Il primo a mostrare del nervosismo è stato Raz Degan, che incalzato da Alessia Marcuzzi, non ha voluto rispondere alle domande, cercando anzi di sottrarsi alle telecamere e nascondendosi nel gruppo. E' toccato a Vladimir Luxuria svelare una una presunta notte brava: "Raz più che spirituale ha un certo spirito friccicarello". Vladi racconta addirittura che una compenente della produzione incaricata di seguire il gruppo sarebbe stata chiusa in uno stanzino da alcuni naufraghi che poi si sarebbero dati ai bagordi. Intanto viene trasmesso un video che mostra le prima incomprensioni.



Non sulle notti brave ma sulle difficoltà ambientali è invece incentrata la polemica di Samantha De Grenet con Alessia Marcuzzi. In diretta dice che la situazione è drammatica, che sono sotto la pioggia da un giorno e la conduttrice replica che è un reality, che la pioggia era prevista e che in Italia ci sono persone che stanno peggio: "Non stiamo facendo spettacolo, stiamo facendo una puntata che durerà molto poco. E' pioggia, dura da ieri. Anche voi cercate di capire che non è una tragedia. Ricordatevi che è un gioco e in Italia c'è chi sta molto peggio, vi daremo presto un kit di sopravvivenza". "Ma stiamo facendo comunque spettacolo, è un reality", replica la De Grenet. Chiude Vladimir sottolineando che per quanto difficili i naufraghi stanno affrontando queste condizioni "al meglio della forma. Io ho sopportato un mese di piogge nella mia edizione. E se ho resistito io potete farlo anche voi".



Che molti dei naufraghi di quest'anno fossero personaggi di carattere già lo si sapeva, ma se questo è solo l'antipasto c'è da aspettarsi un'edizione veramente frizzante...