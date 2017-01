Isola dei famosi, Simone e Raz: il modello e il bel tenebroso a confronto

Anche Simone Susinna è un uomo di mare, come molti altri partecipanti, essendo siciliano. A differenza di molti che si nascondono dietro frasi di circostanza lui mette subito le carte sul tavolo. "Voglio essere me stesso - avverte - ma userò anche delle strategie perché voglio vincere". E come affronterà le privazioni sull'Isola: "Spero di restare tranquillo e confidarmi con gli altri". Sperando che anche gli altri non usino strategie, altrimenti saranno guai...