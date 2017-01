Isola dei Famosi, sbarcano anche Dayane Mello e Massimo Ceccherini

Dayane Mello e Massimo Ceccherini sono pronti a sbarcare all' Isola dei Famosi . La bellezza brasiliana e l'attore toscano si vanno così ad aggiungere al gruppo di naufraghi in partenza per l'Honduras. Il reality partirà il 30 gennaio in prima serata su Canale 5 con Alessia Marcuzzi . Gli altri concorrenti annunciati sono Raz Degan , Eva Grimaldi , Simone Susinna , Nancy Coppola , Andrea Marcaccini , Malena , Samantha de Grenet , Giulio Base , Giacomo Urtis , Moreno e Nathaly Caldonazzo .

Dopo aver dato scandalo al Festival di Venezia, sfilando in passerella con un vestito dallo spacco inguinale, ora la Mello è pronta a far girare la testa ai compagni di avventura con le sue curve mozzafiato.



Ceccherini, invece, aveva partecipato nel 2006 al reality, in quella che era la quarta edizione. Ma durante una puntata, furioso perché aveva pizzicato il naufrago Raffaello Balzo intento a "rubargli" il cibo approfittando di un suo momento di debolezza, aveva pronunciato una bestemmia in diretta. Non era inquadrato, ma venne escluso subito dallo show. Dopo 11 anni l'attore è maturato e finalmente avrà la possibilità di dimostrare che è cambiato (oggi ha 51 anni) e potrà quindi prendersi dunque la famosa rivincita.