Isola dei famosi, Ornella Muti e Naike Rivelli naufraghe in coppia?

Nessuna conferma ufficiale ancora, ma il cast dell' Isola dei Famosi , in onda da lunedì 30 gennaio su Canale 5, che sembrava al completo, potrebbe ampliarsi. Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli potrebbero sbarcare in Honduras durante la seconda puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi.

Per una madre e una figlia che se ne sono andate, Wanna Marchi e Stefania Nobile, ecco un'altra coppia madre/figlia che arriva quindi. Nulla è stato ancora ufficializzato però e al momento la squadra resta quella composta dai 14 naufraghi annunciati. Per Naike Rivelli non sarebbe il primo reality, ha già partecipato infatti a Pechino Express insieme al fratello Andrea Fachinetti, mentre per la Muti si tratterebbe della prima esperienza in assoluto in un reality show.