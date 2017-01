Isola dei famosi, Nathaly Caldonazzo: "Ho paura di non arrivare alla fine"

Manca ormai un giorno alla partenza dell'Isola dei Famosi e i naufraghi continuano a presentarsi. Tocca ora a Nathaly Caldonazzo, ex primadonna del Bagaglino e attrice di teatro. Lei confessa di volersi mettere alla prova e di non aver paura dell'ambiente, essendo nata su un'isola. Ma ha un timore: "Sono una gran mangiona e se non mangio posso dimagrire anche un chilo al giorno. Temo di non riuscire ad arrivare alla fine".