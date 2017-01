Isola dei famosi, Moreno: "Io, rapper di mare, sarò il bomber. Per mettere tutti d'accordo"

Tutto pronto per la nuova edizione dell' Isola dei Famosi , che prende il via lunedì in prima serata su Canale 5. Tra i naufraghi anche Moreno . il rapper è ansioso di mettersi alla prova. "Non voglio essere un leader - spiega - ma voglio cercare di tirare fuori il meglio di me e di avere una buona parola per congiungere la convivenza difficile di 12 persone affamate".

Nato a Genova, da madre siciliana e padre napoletano, Moreno ha il mare nel sangue. E quindi si presenta fiducioso per questa avventura, anche se è perfettamente consapevole delle difficoltà e delle insidie. Per quanto riguarda il procurarsi il cibo dovrà partire da zero come molti suoi compagni: "So pescare se ho a disposizione gli attrezzi ideali per farlo - spiega -. E non sono nemmeno così tanto bravo a farlo". Per lui sull'isola si prospetta una dieta a base di cocchi...