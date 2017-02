28 febbraio 2017 22:32 Isola dei famosi, la quinta puntata tra ospiti e sorprese Nuovo appuntamento su Canale 5 con Alessia Marcuzzi e Vladimir Luxuria

Quinto appuntamento con "L’Isola Dei Famosi" martedì 28 febbraio in prima serata su Canale 5. In studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, c’è Vladimir Luxuria. La settimana dei naufraghi è iniziata con un abbandono importante, quello di Massimo Ceccherini. L’attore toscano ha deciso di lasciare il gioco. Il comico arriva in studio per spiegare le motivazioni della sua decisione e raccontare la sua esperienza di naufrago. Alessia accoglierà anche il terzo concorrente eliminato: Giacomo Urtis.

PAOLA BARALE SUPPORTA RAZ - La quinta puntata comincia le immagini del ritiro di Massimo Ceccherini. In studio invece appare Paola Barale che sostiene l'ex fidanzato Raz Degan. La padrona di casa Alessia Marcuzzi la ringrazia particolarmente "Sono fleice di averti qui tra di noi". Interviene subito l'opinionista Vladimir Luxuria: "Visto che è Carnevale, faremo cadere le maschere dell'ipocrisia". IL CASO DEGAN - Alessia chiede a Degan il motivo che l'ha spinto ad allontanarsi dal gruppo. L'attore intanto si giustifica e e dice che il quando ha definito "disgraziati" (Moreno si è irritato e i due hanno rischiato di fare a botte) ai naufraghi voleva dire "ingrati". "Dopo quattro settimane in cui ho aiutato tutti - dice - avvertivo che che erano degli ingrati. E visto che finisco in nomination ogni settimana, volevo dare un bel motivo. E ho cominciato a vivere questa avventura da solo per mettermi alla prova e superare i miei limiti". Samantha De Grenet interviene subito: "Sono sempre stata vicina a Raz, ha un problema: stare nel gruppo e poi sottolinea sempre di aiutarci ecc ecc ma anche senza di lui ce l'abbiamo fatta". Luxuria invece attacca Giulio Base per aver dato del "cane" a Raz: "I cani salvano vite umane sotto le macerie, aiutano i non vedenti, da te non mi aspettavo certe parole...". Base però replica: "Amo i cani, non volevo offendere Degan, chiedo scusa...". LITE IN PALAPA - Raz e Giulia Calcaterra litigano aspramente. "Sto meglio senza di te, lasciami stare. Vuoi apparire davanti alle telecamere", attacca Degan. E poi definisce Moreno "vigliacco". Anche la De Grenet interviene e sono scintille.

PAOLA PARLA DI RAZ - "E' una persona meravigliosa ma contorta, non si riesce a domare. A Raz del cibo non interessa e fa almeno quattro digiuni l'anno. Io non lo riconosco sembra il maggiordomo dell'Isola, lo avesse fatto a casa avremmo litigato ancora". Vladimir chiede se cova ancora qualche fuoco: "Mi vuoi vedere morta, Raz è stato e sarà il grande amore della mia vita, ci amiamo in un modo speciale". RAZ E PAOLA IN LOVE - Paola Barale in collegamento con Raz. "Come stai bionda?". Lei: "Sei un bono della madonna, stai da Dio". Paola gli chiede perché sorride poco: "Perché non voglio essere falso, sto godendo, sto bene". Perché ce l'hai con Giulia? chiede ancora la Barale. "E' come una zanzara sulla spalla, mi dà fastidio", risponde. Degan la chiama "amore" e "luce dei miei occhi" e Poala si commuove: "La vera isola non è quella in cattività, ma quella in cui dovrai imparare a condividere le cose con gli altri". Poi Alessia le strappa una promessa. sbarcare sull'Isola. E incassa un mezzo sì: "Non posso fare L'Isola dei famosi, quelle telecamere mi mettono ansia. Però ci penso".