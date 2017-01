Isola dei famosi, la prima puntata salta per colpa del maltempo

Era già successo due anni fa. Sempre a causa del maltempo. La prima puntata dell’ Isola dei famosi è saltata. Alessia Marcuzzi dopo quasi un'ora di trasmissione in cui si è collegata con i naufraghi mostrando le condizioni meteorologiche ha annunciato che la vera prima puntata andrà in onda il 31 gennaio in prima serata su Canale 5. Il vento ha infatti ingrossato le onde mentre pioggia e lampi hanno continuato ad abbattersi sull' Honduras .

ALESSIA ANNUNCIA LA PUNTATA DIFFICILE - "Il mare è in tempesta, forse peggio rispetto a due anni fa quando abbiamo dovuto sospendere il collegamento, 'a ridaglie'... vi aggiorneremo in tempo reale", spiega Alessia Marcuzzi. Che subito dopo presenta l'opinionista Vladimir Luxuria e l'inviato Stefano Bettarini. Che parla dei naufraghi e della scelta di farli sbarcare prima sull'isola.

IL COLLEGAMENTO CON I NAUFRAGHI - La Marcuzzi si collega con i naufraghi, che sotto la pioggia appaiono molto provati: "Ieri il tempo era bello, ma il clima cambia spesso e ora la situazione è peggiorata". "Piove tantissimo", replicano i naufraghi. "Mi vergogno a farmi vedere con tutti loro, sono tutti belli mentre io ho la pancetta", interviene subito Massimo Ceccherini. "Ci lasciati qui stanotte?", chiede Nathaly Caldonazzo. "Purtroppo non riusciamo a spostarvi", spiega Alessia.

RAZ DEGAN IN POLEMICA - Raz Degan, incalzato da Alessia Marcuzzi, non risponde alle domande. Si nasconde tra i naufraghi e non vuole intervenire. Così Vladimir racconta di una presunta notte brava: "Raz più che spirituale ha un certo spirito friccicarello". Intanto viene trasmesso un video che mostra le prima incomprensioni.

SAMANTHA CONTRO TUTTI - Samantha De Grenet polemizza con Alessia Marcuzzi. In diretta dice che la situazione è drammatica, che sono sotto la pioggia da un giorno e la conduttrice replica che è un reality, che la pioggia era prevista e che in Italia ci sono persone che stanno peggio: "Non stiamo facendo spettacolo, stiamo facendo una puntata che durerà molto poco. E' pioggia, dura da ieri. Anche voi cercate di capire che non è una tragedia. Ricordatevi che è un gioco e in Italia c'è chi sta molto peggio, vi daremo presto un kit di sopravvivenza". "Ma stiamo facendo comunque spettacolo, è un reality", replica la De Grenet.

LO SHOW DI CECCHERINI - Massimo Ceccherini improvvisa uno show, con la moglie che dallo studio lo incoraggia: "Ti vedo in forma". La replica non si fa attendere: "Torna a casa, va a lavare i piatti". Chiede quindi alla Marcuzzi come è vestita la moglie: "Spero che non sia svestita", ironizza. La moglie ricorda quindi che si devono sposare. Così Massimo chiede a Mediaset di organizzare le nozze.

ALESSIA ANNUNCIA LA PUNTATA CHE SLITTA A DOMANI - Alessia Marcuzzi annuncia che a causa del maltempo, la vera puntata dell'isola andrà in onda il 31 gennaio sempre in prima serata su Canale 5: "Il tempo sarà migliore". Parlando con i concorrenti, in diretta da Cayo Paloma sotto una pioggia battente, la Marcuzzi li ha rassicurati che la produzione fornirà loro un kit di sopravvivenza personale e ha ridimensionato le rimostranze ricordando ai concorrenti che le vere tragedie sono altre, riferendosi ai recenti e drammatici fatti di cronaca. La partenza della dodicesima edizione de L’Isola dei Famosi è pertanto rimandata a domani, martedì 31 gennaio, sempre in prima serata su Canale 5. I 13 concorrenti e le 2 naufraghe al televoto (Desirée Popper e Giulia Calcaterra) dovranno dunque attendere qualche ora, prima di scoprire quali sorprese - non solo climatiche - riserverà loro l’Isola.