Isola dei famosi, la delusione di Nancy e Malena

Sull' Isola dei famosi la Prova Ricompensa fa vacillare gli equilibri con grande delusione di Nancy e Malena che iniziano a dubitare della lealtà di Samantha de Grenet. Raz, quasi divertito commenta: "Non avete molto tempo per reagire ragazze" e cerca di consolare le due naufraghe offrendo loro un pesce. La Coppola cerca comunque un confronto con Samantha, anche se le sue spiegazioni non la convincono affatto...

Brutta sorpresa per Nancy e Malena che iniziano a non credere più all'amicizia che le univa a Giulio e Samantha. La de Grenet leader della settimana per la "prova ricompensa con scommessa" ha il compito di formare le due squadre sfidanti, una composta da Simone, Eva e Giulia e l'altra da Raz, Malena e Nancy, con grande incredulità di queste ultime due. La prova, vinta dalla squadra di Simone, sulla quale proprio Samantha aveva scommesso, si guadagna un piatto di lasagne insieme alla Leader. Raz ne approfitta per sottolineare alle sue compagne di squadra di aprire bene gli occhi "guardatela bene, bene bene bene", dice riferendosi a Samantha. Nancy, la più delusa per la scelta delle squadre, prima scoppia a piangere, poi cerca un confronto con la de Grenet che espone il motivo della sua decisione. Ma la cantante non si tranquillizza e soprattutto non crede alla sincerità della sua (ex) amica. Ormai è guerra...



Intanto Raz per consolare le due compagne di squadra offre loro del cibo, atteggiamento che infastidisce molto Samantha.