DE GRENET CONTRO TUTTI - Sotto la pioggia battente il gruppo ha dovuto costruire un riparo di fortuna e tamponare le falle della capanna. A dirigere i 'lavori' come una vera leader è stata Samantha De Grenet, che ha però dovuto redarguire due scansafatiche: Eva Grimaldi e Massimo Ceccherini. Anche Nathaly Caldonazzo si è scontrata con la showgirl romana per la questione relativa al cibo arrivato con il kit di sopravvivenza. Dopo queste discussioni sarà Samantha la prima a finire in nomination?

LA PRIMA NOTTE DEI NAUFRAGHI - "Sembra ieri che è iniziata l'Isola" ironizza Alessia Marcuzzi, che annuncia come le condizioni su Cayo Paloma siano leggermente migliorate. Il primo giorno sull'Isola non è stato facile per i naufraghi, che forse non si aspettavano condizioni così dure. In un momento di sconforto Eva Grimaldi e Massimo Ceccherini hanno addirittura annunciato di voler abbandonare il reality, ma Alessia e Vladimir bacchettano i concorrenti per le eccessive lamentele.



LA DOTTORESSA TIBI - I naufraghi potranno 'evolversi' e conquistare strada facendo alcuni comfort. Per farlo dovranno superare le prove sotto la supervisione dell'inviato della Palapa Stefano Bettarini. A giudicare il grado di evoluzione c'è la Dottoressa Tibi, una scimmia che affronterà le stesse prove dei naufraghi: chi farà peggio di lei non passerà di livello.



LA PRIMA PROVA - A mettersi in gioco sono Eva, Simone, Massimo, Moreno e Malena.