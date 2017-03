Sull'Isola dei famosi la fame si fa sentire. Nell'ultima prova ricompensa solo Raz e Simone sono riusciti a mangiare le cotolette in palio, mentre tutti gli altri si sono dovuti accontentare di un pugnetto di riso. Nancy è giù di morale, ma Giulio Base riesce a farle vedere il lato positivo della situazione: "Non abbiamo mangiato, ma non moriremo certo di fame". E poi si esibisce in un balletto "scacciafame" che le strappa un sorriso".