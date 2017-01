31 gennaio 2017 23:40 Isola dei famosi: Giulia Calcaterra raggiunge i naufraghi Lʼex Velina è stata scelta dal pubblico e sbarca a Cayo Paloma

Dopo uno sbarco difficile, i naufraghi sono finalmente approdati sull'Isola dei famosi. E' passato solo un giorno ma i nervi sono a fior di pelle e le discussioni non si sono fatte attendere. Alessia Marcuzzi, insieme a Vladimir Luxuria e Stefano Bettarini, commentano a caldo le prime ore turbolente dei naufraghi. E per le prove i concorrenti dovranno vedersela con una luminare francese: la dottoressa Tibi.

Isola dei famosi, le emozioni della prima puntata 1 di 6 Instagram Instagram Isola dei famosi, le emozioni della prima puntata 2 di 6 Instagram Instagram Isola dei famosi, le emozioni della prima puntata 3 di 6 Instagram Instagram Isola dei famosi, le emozioni della prima puntata 4 di 6 Instagram Instagram Isola dei famosi, le emozioni della prima puntata 5 di 6 Instagram Instagram Isola dei famosi, le emozioni della prima puntata 6 di 6 Instagram Instagram Isola dei famosi, le emozioni della prima puntata leggi dopo slideshow ingrandisci

LA PRIMA NOTTE DEI NAUFRAGHI - "Sembra ieri che è iniziata l'Isola" ironizza Alessia Marcuzzi, che annuncia come le condizioni su Cayo Paloma siano leggermente migliorate. Il primo giorno sull'Isola non è stato facile per i naufraghi, che forse non si aspettavano condizioni così dure. In un momento di sconforto Eva Grimaldi e Massimo Ceccherini hanno addirittura annunciato di voler abbandonare il reality, ma Alessia e Vladimir bacchettano i concorrenti per le eccessive lamentele.

LA DOTTORESSA TIBI - I naufraghi potranno 'evolversi' e conquistare strada facendo alcuni comfort. Per farlo dovranno superare le prove sotto la supervisione dell'inviato della Palapa Stefano Bettarini. A giudicare il grado di evoluzione c'è la Dottoressa Tibi, una scimmia che affronterà le stesse prove dei naufraghi: chi farà peggio di lei non passerà di livello.



GIULIA CALCATERRA SULL' ISOLA - Manca ancora un naufrago al gruppo. A contendersi il posto al televoto ci sono Desirée Popper e Giulia Calcaterra: il pubblico ha deciso che sarà Giulia ad approdare sull'Isola dei Famosi. Desirée non ce l'ha fatta ma svela tra le lacrime perché voleva partecipare: "Raz Degan è uguale fisicamente a mio padre, da cui sono scappata. Volevo affrontare questo fantasma".