MARCUZZI TRA NUOVA EDIZIONE E NAUFRAGHI - "Sono molto contenta di rifare L'isola - spiega Alessia - Non mi annoio mai perché è un programma imprevedibile. Non c'è una scaletta, essendo un reality è sempre tutto in evoluzione. Ed è una sorpresa anche per me". La Marcuzzi sottolinea di vivere il programma da spettatrice: "Non ho mai voluto essere dentro i meccanismi autoriali, non firmo mai. Mi piace essere una via di mezzo tra i concorrenti e la conduzione". In quanto ai naufraghi, ad Alessia piace che siano borderline: "Preferisco che ci siano personaggi difficili da contenere. Sono diventata quasi psicologa con i concorrenti, mi affeziono a loro". La presentatrice si sbottona anche sui naufraghi. Non ha ancora i suoi preferiti, ma sa già che alcuni faranno più parlare di altri: "Nancy Coppola è molto forte sui social. Eva Grimaldi ha un'energia pazzesca, Massimo Ceccherini fa ridere tutti e prende costantemente in giro Raz Degan più solitario. Moreno è molto divertente".