31 gennaio 2017 01:03 Isola dei famosi: Dayane Mello e Samantha De Grenet in nomination Le naufraghe vanno nellʼisola dei ʼnon evolutiʼ con Eva, Massimo, Raz e Andrea

Dopo uno sbarco difficile, i naufraghi sono finalmente approdati sull'Isola dei famosi. In nomination questa settimana ci sono Dayane Mello, votata a furor di popolo, e Samantha De Grenet. Il gruppo intanto si divide in 'evoluti' e non 'evoluti', mentre Alessia annuncia che sono uscite alcune rivelazioni che potrebbero cambiare il percorso del reality per uno dei naufraghi. Per saperne di più, però, bisognerà aspettare la prossima puntata.

LA PRIMA NOTTE DEI NAUFRAGHI - "Sembra ieri che è iniziata l'Isola" ironizza Alessia Marcuzzi, che annuncia come le condizioni su Cayo Paloma siano leggermente migliorate. Il primo giorno sull'Isola non è stato facile per i naufraghi, che forse non si aspettavano condizioni così dure. In un momento di sconforto Eva Grimaldi e Massimo Ceccherini hanno addirittura annunciato di voler abbandonare il reality, ma Alessia e Vladimir bacchettano i concorrenti per le eccessive lamentele.

LA DOTTORESSA TIBI - I naufraghi potranno 'evolversi' e conquistare strada facendo alcuni comfort. Per farlo dovranno superare le prove sotto la supervisione dell'inviato della Palapa Stefano Bettarini. A giudicare il grado di evoluzione c'è la Dottoressa Tibi, una scimmia che affronterà le stesse prove dei naufraghi: chi farà peggio di lei non passerà di livello.



GIULIA CALCATERRA SULL' ISOLA - Manca ancora un naufrago al gruppo. A contendersi il posto al televoto ci sono Desirée Popper e Giulia Calcaterra: il pubblico ha deciso che sarà Giulia ad approdare sull'Isola dei Famosi. Desirée non ce l'ha fatta ma svela tra le lacrime perché voleva partecipare: "Raz Degan è uguale fisicamente a mio padre, da cui sono scappata. Volevo affrontare questo fantasma".