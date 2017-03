Isola dei famosi, convivenza difficile per i primitivi Eva e Moreno

I SOSPETTI DI EVA - La Grimaldi non riesce a credere che i paguri possano sollevare il coperchio della scatola e scappare. A questo punto c'è un solo indiziato: Moreno. "Come può spostare un sasso? E' un mistero... Non te la prendere ma qui ci siamo io e te. Non li hai presi tu? Magari sei sonnambulo...".